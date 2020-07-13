Обсяг зовнішньої торгівлі за пів року зменшився на 9,5%

Експорт продовольства за цей період зріс на 21%.

У січні-червні поточного року обсяг зовнішньої торгівлі товарами скоротився на 9,5%, до 47,2 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (52,2 млрд доларів).

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Експорт товарів з України за січень-червень становив 22,915 млрд доларів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Імпорт товарів скоротився на 12% - до 24,308 млрд доларів.

При цьому за 5 місяців падіння зовнішньої торгівлі становило близько 10%.

Експорт продовольства за звітний період збільшився на 21%, до 10,3 млрд доларів, експорт металу скоротився на 19%, до 4,5 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів упав на 27%, до 3,966 млрд доларів.

Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2019 році сягнув рекордного показника з часів Віктора Януковича. За рік імпорт перевищив експорт майже на $11 млрд.