Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
​Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віцепрем'єра з ОПК (оновлено)
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Гранітні кар’єри Коростишева
Гранітні кар’єри Коростишева
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик

Заяву зробили ряд депутатів "Слуги народу" під час робочої групи з виконання положень Меморандуму з тютюновими виробниками.

"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Фото: rbc.ua

Група компаній "Бритіш Американ Тобакко Україна" звернулася з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням пояснити заяви низки народних депутатів з фракції "Слуга народу" про націоналізацію підприємств групи. Про це пише The Page з посиланням на заяву компанії.

"Під час засідання робочої групи з виконання положень Меморандуму про наміри забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів, - ред.) ряд народних депутатів неодноразово заявляли, що держава повинна націоналізувати підприємства групи компаній "Бритіш Американ Тобакко" в Україні, пояснюючи це тим, що підприємства групи начебто некоректно ведуть господарську діяльність у нашій країні", - йдеться в листі компанії.

Зокрема, вони повідомляють, що про націоналізацію фабрик компанії заявляли народні депутати партії "Слуга народу" Андрій Холодів, Олексій Устенко, Олександр Юрченко, Олександр Качура, Владлен Неклюдов та Георгій Мазурашу.

"Просимо повідомити, чи планує держава націоналізувати підприємства тютюнової галузі, зокрема, підприємства групи компаній "Бритіш Американ Тобакко" в Україні", - наголошується в листі.

Нагадаємо, раніше  українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" попросила президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністра звернути увагу на систематичний тиск, яке здійснюється на компанії-члени Асоціації, та можливі негативні наслідки цього як для тютюнового ринку, так і всього державного бюджету України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також