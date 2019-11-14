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​"Схемы" показали имение "слуги народа" Холодова на Кипре и отследили табачный бизнес его семьи

Нардеп лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком.

​"Схемы" показали имение "слуги народа" Холодова на Кипре и отследили табачный бизнес его семьи

Журналисты программы "Схемы" установили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом.

В расследовании "Слуга семейного бизнеса: кипрская тайна депутата Холодова" говорится о том, что фирма "Киев маркет солюшн", которая, согласно инвестиционным конкурсом, получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков, записана на кипрскую фирму Reineweg LTD.

Эта компания была прописана в имении семьи Холодова на Кипре вплоть до июля 2019-го и сменила место регистрации на офисное здание только в июле 2019 года, когда он стал народным депутатом и после того, как изменились местные правила, по которым офис фирмы больше не может располагаться в частном доме.

Компании, которые ведут фактическую продажу табачных изделий в украинских киосках - "Виктрум" и "Интертабако" - тоже связаны с Холодовым, хоть это и тщательно замаскировано за подставными владельцами и несуществующим адресам регистрации этих фирм.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами.

В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и ее поддержал голосованием и публичным лоббированием заместитель главы комитета Андрей Холодов.

Холодов публично отрицал, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. "Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было", - писал он в Facebook.

Журналистам же удалось найти документальные подтверждения этой связи.

Кроме того, оказалось, что семья нардепа Холодова живет на Кипре, а сам он регулярно туда летает.

"А именно в этот раз, когда в Украине должна продолжаться работа избранника с избирателями. При этом, как нам сообщили в Верховной Раде на официальный запрос, отпуск на этот период он не брал", - говорится в расследовании.

Два источника в Миграционной службе островного государства на условиях анонимности сообщили "Схемам", что Холодов имеет Кипре постоянный вид на жительство.

Ранее "Схемы" рассказали о поместье в элитном районе Вены в собственности семьи Андрея Холодова. Имение приобретено в 2013 году за 6 млн евро.

Также журналисты обнаружили, что еще кандидатом в народные депутаты Андрей Холодов, который является кумом жены Медведчука, не имеет права идти в Раду, потому что он более 200 дней в течение года находился за пределами Украины.

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