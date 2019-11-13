Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
ГлавнаяПолитика

Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона

Многие депутаты фракции настаивали на том, чтобы отложить закон.

Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона
Фото: depositphotos

Президент Владимир Зеленский на фракции "Слуга народа" обещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законопроекта №2178-10. Об этом LB.ua заявил источник во фракции "Слуга народа".

«На фракции сегодня был президент, убеждал нас о необходимости принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции аграрного комитета и авторства Николая Сольского (Прим.: с нормой о возможности покупки земли иностранными компаниями, которые работают в Украине больше двух лет или с 2024 года для юрлиц с иностранными бенефициарами)», — сообщил депутат.

Он добавил, что "на фракции были не все наши депутаты, но все равно было много тех, кто настаивали на том, что нужно отложить закон. Но это не особо взволновало руководство. Президент убеждал, что ко второму чтению законопроекта исправят все моменты, которые больше всего вызывают опасение. В первую очередь, это касается права покупки земли иностранцами. В итоге большая часть фракции проголосовала за то, что будем поддерживать законопроект в первом чтении", — отметил собеседник.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также