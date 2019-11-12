Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли на из-за убийства адвоката подозреваемого

Суд отложил на 27 ноября заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - написала Максимец на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката.

"Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания", - добавила пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Напомним, адвокат Святослав Пархоменко погиб 10 ноября в Житомирской области в ходе конфликта между егерями и охотниками.

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления - Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Заказчиком долгое время считался гражданин РФ Владимир Тюрин, но в октябре 2019 года с него сняли подозрение. Два других соучастника преступления (уроженец города Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) объявлены в розыск.

25 октября 2019 в Харькове в перестрелке был убит один из свидетелей по делу Вороненкова - Владимир Борох.