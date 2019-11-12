У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
ГлавнаяПолитика

Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли на из-за убийства адвоката подозреваемого

Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника.

Суд отложил на 27 ноября заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - написала Максимец на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката.

"Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания", - добавила пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Напомним, адвокат Святослав Пархоменко погиб 10 ноября в Житомирской области в ходе конфликта между егерями и охотниками.

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления - Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Заказчиком долгое время считался гражданин РФ Владимир Тюрин, но в октябре 2019 года с него сняли подозрение. Два других соучастника преступления (уроженец города Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) объявлены в розыск.

25 октября 2019 в Харькове в перестрелке был убит один из свидетелей по делу Вороненкова - Владимир Борох.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также