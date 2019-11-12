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Замглавы Харьковской ОГА назначен советником секретаря СНБО

К новой работе Вадим Даниелян приступил еще на прошлой неделе.

Замглавы Харьковской ОГА назначен советником секретаря СНБО

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Вадим Даниелян стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Назначен по переводу советником секретаря СНБО. Основное (род занятости) критическая инфраструктура в Донецкой и Луганской области", - сказал Даниелян корреспонденту агентства.

Он также отметил, что к новой работе приступил еще на прошлой неделе

"В среду (в Харьковской ОГА) закончил, в четверг - здесь приступил", - сказал Даниелян.

Вадиму Даниеляну 44 года. У него три высших образования (Луганский национальный университет им. Шевченко по специальности "социальная работа"; Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, "правоведение" и Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, где он получил степень магистра по строительству).

С июля 2018 года был заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. С января 2017года по июль 2018года был заместителем председателя Луганской областной военно-гражданской администрации. До того работал первым замначальника и начальником Службы автомобильных дорого в Луганской области. Даниелян дважды избирался депутатом Луганского облсовета (V и VI созывов).

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