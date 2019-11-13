Загороднюк счел необъективным решение суда по Марченко в деле о бронежилетах

За Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.

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Решение суда об аресте офицера Вооруженных Сил Украины Дмитрия Марченко является необъективным.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в эфире "Армия FM".

"Очень тяжело согласиться с таким решением. Конечно, мы все ждем решения дела по сути. Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования. Все, что мы знаем о Дмитрии - это то, что он не способен ни на то, ни на другое... Объективно говоря, нам кажется, что это необъективное решение", - сказал министр.

По его словам, за Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.

В то же время он сказал, что правонарушения в Вооруженных Силах действительно происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.

"Но, в то же время, мы, как цивилизованная страна, должны уважать право человека на то, что он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. Это первое. А во-вторых, меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены этим решением и надеемся, что его (Марченко, - ред.) адвокаты подадут надлежащую апелляцию", - резюмировал Загороднюк.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в понедельник арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн гривен начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Его подозревают в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны. Директор ГБР Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

17 июля Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, а все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По его словам, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября, следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны.