Кум жены Медведчука, который баллотируется от "Слуги народа", не имеет права идти в Раду, - "Схемы"

Андрей Холодов более 200 дней в течение года не был в Украине.

Кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко Андрей Холодов, который идет в Раду под 22 номером от партии "Слуга народа", более 200 дней в течение года находился за пределами Украины, следовательно, не имеет права баллотироваться в нардепы.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" узнали от источников в Погранслужбе, что Холодов "живет на две страны" - в Австрии и Украине.

"Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Журналисты проанализировали данные его перелетов с начала января по конец декабря, подавляющее большинство которых - в Вену. В элитном районе австрийской столицы, как рассказывали "Схемы", семья Холодова имеет виллу за 6 млн евро", - говорится в материале.

В то же время по закону "О выборах народных депутатов Украины" им может быть избран украинец, проживающий на родине в течение последних 5 лет. В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышает 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

Таким образом, Холодов нарушает требование избирательного законодательства, которое запрещает баллотироваться в депутаты лицам, не проживавшим в Украине последние 5 лет.

Сам Холодов на просьбу журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов.

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

В то же время, по данным журналистов, в списке "Слуги народа" Холодов указан как предприниматель и благотворитель.

Ранее Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойном гражданстве или непроживании в Украине в течение последних 5 лет четырех кандидатов в народные депутаты, среди которых и Андрей Холодов. При этом ЦИК не требует от партии ответа на свое обращение.