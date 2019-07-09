НАБУ и СБУ проводят обыск в Фонде госимущества

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности проводят обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Источник "Українських новин" рассказал что НАБУ проверяет возможную причастность Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.

"Проверяем его причастность - брал деньги или нет за назначение", - сказал источник. По его словам, пока Трубаров не задержан.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова и обысках у него в кабинете. Вице-премьер Павел Розенко опроверг задержание Трубарова и заявил, что тот находился на заседании правительственного комитета, предоставив фото с заседания.

Напомним, в 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ. С апреля 2017 года он стал руководителем аппарата фонда, в сентябре - исполняющим обязанности председателя ФГИ.

В прошлом году Нацагентство по борьбе с коррупцией внесло предписание Трубарову.