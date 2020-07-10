У Рівному може статися екокатастрофа через проблеми із виробництвом міндобрив на "Рівнеазоті", - директор водоканалу

Через скасування квот на закупівлю українських міндобрив хімічний гігант завод “Рівнеазот” змушений звільнити частину своїх працівників. Йдеться про долю 1000 осіб. Загальна чисельність працівників на виробництві – 2500 людей. Таке скорочення ставить під загрозу не тільки існування містотворчого підприємства, пише УНІАН. Під питанням — безпечне існування всього міста Рівного. Загальновідомо, що очисні споруди міста – це споруди “Рівнеазоту”. Андрій Карауш, директор “Рівнеоблводоканалу”, запропонував вихід зі скрутного становища.

"Питання ось у чому: якщо буде скорочуватись виробництво і, не дай боже, "Рівнеазот" зупиниться, то зупиняться й очисні споруди каналізації, які в заводу на території і які є власністю заводу! – сказав Андрій Карауш. - А це 60% стоків міста Рівне! Відповідно, нам не буде де їх очищати. Як наслідок — або графікова подача питної води споживачам, тобто не 24 години на добу, а 8 годин. Або екологічна катастрофа, бо неочищені стоки підуть в річку Устя".

“Четвертий рік ми є частиною проєкту розвитку муніципальної інфраструктури, - заявив директор РОВП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Андрій Карауш. - Намагаємося отримати кредит від Європейського інвестиційного банку для модернізації та розвитку, щоб побудувати очисні споруди в Рівному. Але за день ситуацію змінити неможливо. Я переконав обласну владу дати згоду на участь у цьому проєкті. Ми підтримуємо "Рівнеазот" у їхньому прагненні зберегти виробництво, нехай і запровадженням протекціоністських квот. Це так само, як ТЕСи мають купувати дороге українське вугілля, щоб виробляти дорогу українську електрику. А тут вони змушені купувати дорогий газ (дорожче, ніж у Росії) і виробляти дорожчі добрива, щоб зберегти виробництво, а в нашому випадку і випадку Черкас - ще і функціонування міст! Йдеться про долю 250 тисяч мешканців міста Рівного».

«Рівнеазот» — один з найбільших заводів хімічної промисловості України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734, ПрАТ «Рівнеазот» входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки й економіки держави.