ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з Росії та Білорусі

Тарифи стануть чинними з 1 липня цього року.

Рада Європейського Союзу 12 червня схвалила рішення про запровадження нових мит на решту сільськогосподарської продукції та окремі види добрив з Росії та Білорусі, які досі не оподатковували додатковими тарифами.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, мета такого заходу — зменшити залежність від російського імпорту, скоротити експортні прибутки РФ і тим самим обмежити її здатність фінансувати війну проти України.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Вони охоплять усі сільськогосподарські товари з Росії, на які раніше не діяли мита, а також деякі азотні добрива. Підвищення мит на добрива відбуватиметься поступово — упродовж трирічного перехідного періоду.

У ЄС наголосили, що за реалізацією нових мит уважно стежитимуть, аби захистити фермерів і виробників добрив всередині Союзу.

За даними Єврокомісії, у 2023 році російські добрива, які потрапляють під нові обмеження, становили понад 25% від усього імпорту ЄС у цьому секторі — близько 3,6 млн тонн на суму 1,28 млрд євро. Також нові мита торкнуться агропродукції, яка складала приблизно 15% сільськогосподарського імпорту з РФ.

Пропозицію про нові мита Єврокомісія подала 28 січня 2025 року як частину стратегії економічного тиску на країни, причетні до агресії проти України.