ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з Росії та Білорусі

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСвіт

ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з Росії та Білорусі

Тарифи стануть чинними з 1 липня цього року.

ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з Росії та Білорусі
Рада ЄС
Фото: ukrinform.ua

Рада Європейського Союзу 12 червня схвалила рішення про запровадження нових мит на решту  сільськогосподарської продукції та окремі види добрив з Росії та Білорусі, які досі не оподатковували додатковими тарифами.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, мета такого заходу — зменшити залежність від російського імпорту, скоротити експортні прибутки РФ і тим самим обмежити її здатність фінансувати війну проти України.

Support LB.ua

Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Вони охоплять усі сільськогосподарські товари з Росії, на які раніше не діяли мита, а також деякі азотні добрива. Підвищення мит на добрива відбуватиметься поступово — упродовж трирічного перехідного періоду.

У ЄС наголосили, що за реалізацією нових мит уважно стежитимуть, аби захистити фермерів і виробників добрив всередині Союзу.

За даними Єврокомісії, у 2023 році російські добрива, які потрапляють під нові обмеження, становили понад 25% від усього імпорту ЄС у цьому секторі — близько 3,6 млн тонн на суму 1,28 млрд євро. Також нові мита торкнуться агропродукції, яка складала приблизно 15% сільськогосподарського імпорту з РФ.

Пропозицію про нові мита Єврокомісія подала 28 січня 2025 року як частину стратегії економічного тиску на країни, причетні до агресії проти України.

  • Основними виробниками добрив у світі залишаються Росія, а також Білорусь і Китай.
  • Російська сільськогосподарська продукція, включно з трьома основними типами добрив – калійними, фосфатними та азотними, не підлягає санкціям, але через війну експорт залишається обмеженим через збої в портах, судноплавстві, банківській справі та страхуванні.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies