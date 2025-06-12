Politico: ЄС та Китай у липні планують провести саміт, туди поїдуть фон дер Ляєн і Кошта

24-25 липня Євросоюз та Китай проведуть саміт, приурочений зокрема до 50-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Як пише Politico із посиланням на дипломатів, лідери Європейського Союзу відвідають Китай для зустрічей зі своїми колегами на тлі економічної напруженості та мит США.

Зазначається, що від Євросоюзу поїдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Європейська сторона сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін теж буде присутній, але це поки що не підтверджено.

Двоє дипломатів ЄС повідомили видання, що саміт вже призначено на 24 та 25 липня, а ще двоє людей, близьких до підготовки, підтвердили дату проведення. Один із дипломатів сказав, що перший день зустрічі відбудеться в Пекіні, а другий – в Аньхої.

Одна з цілей саміту для Пекіну – щоб ЄС скасував мита на електромобілі. Минулого тижня міністерство торгівлі Китаю заявило, що переговори з Брюсселем з цього питання перебувають на завершальній стадії.

Китайське представництво при ЄС відмовилося від коментарів, а речник Ради зміг лише сказати, що саміт відбудеться у другій половині липня. Комісія поки ніяк це не коментує.