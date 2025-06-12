Politico: ЄС та Китай у липні планують провести саміт, туди поїдуть фон дер Ляєн і Кошта

24-25 липня Євросоюз та Китай проведуть саміт, приурочений зокрема до 50-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Як пише Politico із посиланням на дипломатів, лідери Європейського Союзу відвідають Китай для зустрічей зі своїми колегами на тлі економічної напруженості та мит США.
Зазначається, що від Євросоюзу поїдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Європейська сторона сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін теж буде присутній, але це поки що не підтверджено.
Двоє дипломатів ЄС повідомили видання, що саміт вже призначено на 24 та 25 липня, а ще двоє людей, близьких до підготовки, підтвердили дату проведення. Один із дипломатів сказав, що перший день зустрічі відбудеться в Пекіні, а другий – в Аньхої.
Одна з цілей саміту для Пекіну – щоб ЄС скасував мита на електромобілі. Минулого тижня міністерство торгівлі Китаю заявило, що переговори з Брюсселем з цього питання перебувають на завершальній стадії.
Китайське представництво при ЄС відмовилося від коментарів, а речник Ради зміг лише сказати, що саміт відбудеться у другій половині липня. Комісія поки ніяк це не коментує.
- Раніше ЗМІ писали про ознаки перезавантаження відносин між ЄС та Китаєм, які посилюються після прибуття Сі Цзиньпіна до Москви. Тоді Китай заявив, що "здорові та стабільні відносини між Китаєм та ЄС не лише вигідні для обох сторін, але й приносять користь усьому світу”.
- Таке формулювання різко контрастує з політикою, яку фон дер Ляєн проводила під час свого першого президентського терміну, коли вона ввела термін “зниження ризиків”, щоб усунути небезпечну залежність від Китаю, та регулярно засуджувала відносини Пекіна з Москвою.
- Коли фон дер Ляєн балотувалася на другий мандат у липні 2024, її керівні принципи обіцяли продовження тієї ж політики, без жодного натяку на пом'якшення.
- Але повернення Дональда Трампа до Білого дому змінило геополітичні розрахунки, змусивши ЄС переглянути свої відносини як із союзниками, так і з супротивниками. Зокрема, масштабні тарифи Трампа спонукали Брюссель переглянути те, як він взаємодіє з Китаєм – другою за величиною економікою світу, і швидко підживили спекуляції щодо майбутнього дипломатичного перезавантаження.