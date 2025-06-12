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"Не такі успішні": Зеленський прокоментував новий наступ окупантів

Український президент оцінив поле бою. 

"Не такі успішні": Зеленський прокоментував новий наступ окупантів
Володимир Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі 11 червня
Фото: ОПУ

Російська влада виправдовує удари по Україні "помстою", щоб підтримувати вогонь ненависті в своїх громадянах. Таку думку в інтерв'ю німецькому Bild озвучив президент України Володимир Зеленський. 

Він також заперечив успіхи росіян на полі бою. Ідея про те, що Росія виграє в цій війні, є російським наративом, наголосив президент. 

Армія України відбиває новий наступ окупантів уже протягом трьох тижнів. 

"Росіяни, м'яко кажучи, не такі успішні", – сказав Зеленський. 

Він переконаний, що Росія зрештою не витримає тривалої війни та санкцій. Тому Кремль хотів, аби в переговорах не брали участь американці та європейці. 

"Довга війна без підтримки партнерів (України. – Ред.) – це був би ідеальний варіант для Путіна", – вважає президент. 

На його думку, президент США Дональд Трамп розуміє, що Росія не є чесною зі Штатами в питанні війни проти України. Також він переконаний, що Росія "просто бреше" Трампу. 

  • Основними напрямками нинішнього наступу ворога є Сумський і Покровський. На півдні, в Запорізькій області, "літній" наступ ворога активізувався ще навесні. 
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