"Не такі успішні": Зеленський прокоментував новий наступ окупантів

Володимир Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі 11 червня

Російська влада виправдовує удари по Україні "помстою", щоб підтримувати вогонь ненависті в своїх громадянах. Таку думку в інтерв'ю німецькому Bild озвучив президент України Володимир Зеленський.

Він також заперечив успіхи росіян на полі бою. Ідея про те, що Росія виграє в цій війні, є російським наративом, наголосив президент.

Армія України відбиває новий наступ окупантів уже протягом трьох тижнів.

"Росіяни, м'яко кажучи, не такі успішні", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що Росія зрештою не витримає тривалої війни та санкцій. Тому Кремль хотів, аби в переговорах не брали участь американці та європейці.

"Довга війна без підтримки партнерів (України. – Ред.) – це був би ідеальний варіант для Путіна", – вважає президент.

На його думку, президент США Дональд Трамп розуміє, що Росія не є чесною зі Штатами в питанні війни проти України. Також він переконаний, що Росія "просто бреше" Трампу.