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Сили оборони атакували технопарк у Московській області, де виготовляють електроніку для ВПК

Наслідки уточнюють. 

Сили оборони у ніч на 12 червня атакували важливий для Росії об'єкт військово-промислового комплексу у Зубово Московської області – технопарк "Рєзоніт". Там серійно виробляють і монтують друковані плати й електроніку, повідомили в Генштабі.

Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках зниження спроможностей ворога виготовляти високотехнологічне озброєння. Результати атаки уточнюють. 

Ураження в Московській області
Фото: Генштаб у Facebook
Ураження в Московській області

"Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", – повідомили в Генштабі. 

Там додали, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити ворога припинити збройну агресію проти України.

Росіяни сьогодні повідомляли про призупинення роботи двох московський аеропортів – "Внуково" та "Шеремєтьво". 
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