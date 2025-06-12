Сили оборони атакували технопарк у Московській області, де виготовляють електроніку для ВПК

Сили оборони у ніч на 12 червня атакували важливий для Росії об'єкт військово-промислового комплексу у Зубово Московської області – технопарк "Рєзоніт". Там серійно виробляють і монтують друковані плати й електроніку, повідомили в Генштабі.

Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках зниження спроможностей ворога виготовляти високотехнологічне озброєння. Результати атаки уточнюють.

Фото: Генштаб у Facebook Ураження в Московській області

"Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", – повідомили в Генштабі.

Там додали, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити ворога припинити збройну агресію проти України.

Росіяни сьогодні повідомляли про призупинення роботи двох московський аеропортів – "Внуково" та "Шеремєтьво".