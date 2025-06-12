Унаслідок удару по Одеській області знищені комбайни, горів склад з очеретом

Уночі російська армія знову атакувала Одеську область – її південь. За інформацією ДСНС, поранених немає.
Руйнувань зазнали склади з очеретом і обладнанням для обробки. Знищені два комбайни і вантажівка.
"Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку. ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу", – повідомили рятувальники.
В ОВА уточнили, що під атакою перебував Ізмаїльський район.
"Під ударом була Вилківська громада. Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків", – розповів голова ОВА.