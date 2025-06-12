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Унаслідок удару по Одеській області знищені комбайни, горів склад з очеретом

За даними служби з надзвичайних ситуацій, минулося без поранених. 

Уночі російська армія знову атакувала Одеську область – її південь. За інформацією ДСНС, поранених немає.

Руйнувань зазнали склади з очеретом і обладнанням для обробки. Знищені два комбайни і вантажівка. 

"Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку. ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу", – повідомили рятувальники. 

В ОВА уточнили, що під атакою перебував Ізмаїльський район.

"Під ударом була Вилківська громада. Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків", – розповів голова ОВА. 

Наслідки удару Росії по Одеській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару Росії по Одеській області

Росія атакувала південь Одеської області
Фото: ДСНС України в Telegram
Росія атакувала південь Одеської області

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