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У Херсонській області учора росіяни поранили 12 людей

Ворог бив по житлових кварталах, вежі зв'язку, газогону і парку. 

У Херсонській області учора росіяни поранили 12 людей
Фото: EPA/UPG

Унаслідок учорашніх російських обстрілів у Херсонській області поранені 12 людей, зокрема дитина. Росіяни били по цивільній інфраструктурі. 

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Степанівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Черешеньки, Понятівка, Микільське, Іванівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Новоберислав, Томарине, Шевченківка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Новорайськ, Костирка, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Милове, Хрещенівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та Херсон. Про це ранком 12 червня повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарські споруди, газогін та приватні автомобілі. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку", – сказав він. 
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