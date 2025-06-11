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Зеленський: Україна має кілька рівнів захисту енергооб’єктів

«Ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО», - додав глава держави.

Зеленський: Україна має кілька рівнів захисту енергооб’єктів
Володимир Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі 11 червня
Фото: ОПУ

Росія збільшує кількість ударів дронами та ракетами по енергетичних об’єктах, але Україна має кілька рівнів їх захисту та розробляє зброю для протидії дронам. 

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі 11 червня.

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«Є кілька рівнів захисту. Україна захищає, будує. І витрачає на це великі гроші», - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що «передусім захист – це ППО». 

«Як тільки “рускі” розуміють, де наша система ППО розташована, вони атакують її. Тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО. Так само, як і “рускі” постійно змінюють маршрути своїх ударних дронів і їх кількість», – розповів глава держави.

  • Тимчасовий керівник правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт того ж дня заявив, що у разі відсутності масованих ворожих ударів по об’єктах енергетики Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди і буде готова до зими.
  • Також Зеленський повідомив, що Україна шукає фінансування для масового виробництва зброї проти російських дронів. 
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