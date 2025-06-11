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Зеленський: Україна шукає кошти для масового виробництва зброї проти російських дронів

"У нас є зброя деяка в розробці", - розповів глава держави.

Зеленський: Україна шукає кошти для масового виробництва зброї проти російських дронів
Володимир Зеленський
Фото: скрин відео Суспільне

Україна шукає фінансування для масового виробництва зброї проти російських дронів. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

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«Вже зараз тільки дронів, більше трьохсот на добу, були у нас момент й біля 500, тобто 453 дрони за добу було, тому абсолютно зрозуміло, як вони будуть діяти. У нас є зброя деяка в розробці, намагаємося знайти зараз гроші для масового виробництва, це і дроноперехоплювачі і різні інші варіанти», - розповів Зеленський.

  • У ніч на понеділок, 9 червня, російські війська застосували для атаки по території України 499 засобів ураження - 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, а також 20 ракет.
  • У травні Сили безпілотних систем повідомили про роботу підрозділу Darknode 412-го полку Nemesis, бійці якого перехопили 100 ударних дронів ворога типу Shahed і “Гербера”.
  • Тим часом російські війська почали використовувати для боротьби з українськими дронами лазерну зброю.
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