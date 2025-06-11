Зеленський: Україна шукає кошти для масового виробництва зброї проти російських дронів

Україна шукає фінансування для масового виробництва зброї проти російських дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

«Вже зараз тільки дронів, більше трьохсот на добу, були у нас момент й біля 500, тобто 453 дрони за добу було, тому абсолютно зрозуміло, як вони будуть діяти. У нас є зброя деяка в розробці, намагаємося знайти зараз гроші для масового виробництва, це і дроноперехоплювачі і різні інші варіанти», - розповів Зеленський.