"Літній" наступ росіян на Запоріжжі розпочався ще навесні, — Волошин

"Літній" наступ росіян на Запорізькому напрямку розпочався ще навесні. Ворог збільшив кількість штурмових дій малими групами піхоти, підтримуючи високу інтенсивність бойових дій, щоб здійснити певне просування.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, відповідаючи на питання щодо літнього наступу росіян на Запоріжжі, пише Укрінформ.

"Цей "літній" наступ почався навіть ще весною, адже противник почав збільшувати кількість штурмових дій малими групами піхоти. Великого масштабного наступу ворог не проводить, тому що він має певні наміри отримати результат, застосовуючи малі штурмові групи піхоти, але підтримуючи високу інтенсивність бойових дій, щоб виснажити оборонців того чи іншого напрямку, і завдяки цьому здійснити певне просування", — зазначає Волошин.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках вже декілька тижнів тривають досить активні штурмові дії.

"Зокрема, на Гуляйпільському напрямку на цьому тижні противник також активізувався, намагається просунутись у напрямку населеного пункту Малинівка і також щодня проводить по шість-сім штурмових дій. За минулу добу він взагалі застосовував саме в цих штурмах велику кількість мотоциклів — близько двох десятків мотоциклів намагались декілька штурмів провести з високою інтенсивністю, щоб ми не могли вчасно підтягнути і своє поповнення, і підкріплення, тому противник застосовував і мотоцикли, але Сили оборони України всі ці штурмові дії успішно відбили", — розповів Волошин.