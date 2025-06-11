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Кабмін змінив правила доставлення підручників до шкіл

Також уряд затвердив формулу оплати за електронні додатки.

Кабмін змінив правила доставлення підручників до шкіл
Учні під час уроку в дитячо-юнацькій бібліотеці Миргородської міської ради
Фото: bibliomirg.at.ua

Кабінет Міністрів 11 червня ухвалив новий порядок доставлення підручників до закладів освіти та визначив формулу для розрахунку вартості інтерактивних електронних додатків до них.

Про це повідомило Міністерство освіти.

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Уже цього року друковані підручники і посібники (крім матеріалів для учнів з особливими освітніми потребами) доставлятимуть безпосередньо до шкіл самі видавництва, які їх виготовляють. Раніше вони доставляли підручники до обласних книжкових баз, і це часто спричиняло затримки.

Для прозорості та обліку в модулі замовлення підручників системи АІКОМ також ввели новий функціонал — електронні накладні за результатами доставлення. Його реалізацію підтримав Світовий банк.

Працівників закладів загальної середньої освіти, які відповідатимуть за фіксацію доставлення, навчатимуть користуванню новими інструментами. 

Підручники й посібники для учнів з особливим освітніми оптребами і надалі доставлятимуть до обласних баз.

Друковані навчальні матеріали мають надходити до шкіл протягом місяця після виготовлення. Витрати на логістику покриє державний бюджет.

Також уряд вніс зміни до порядку використання бюджетних коштів у сфері освіти. Згідно з ними, затвердили формулу обчислення максимальної вартості електронного додатка до підручника. Оплата передбачає витрати на розробку програмного забезпечення, авторські гонорари, технічну підтримку, рентабельність і супутні витрати, пов’язані з функціонуванням е-додатка.
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