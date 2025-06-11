В Україні до десяти років тюрми засудили адвоката Шарія та Медведчука

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні до десяти років тюрми засудили адвоката Шарія та Медведчука

Також суд призначив конфіскацію майна засудженого. 

В Україні до десяти років тюрми засудили адвоката Шарія та Медведчука
Фото: СБУ

За доказовою базою Служби безпеки до 10 років ув’язнення заочно засудили колаборанта Валентина Рибіна, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє СБУ.

Наразі Рибін очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ", який координує підривну діяльність місцевих рупорів Кремля.

До початку повномасштабної війни Валентин Рибін був адвокатом у  Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який також нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду.

Згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у Facebook закликав українців скласти зброю перед рашистами.

Після нетривалого перебування за кордоном, колаборант прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України.

"Після "призначення" колаборант увійшов до путінської партії "єдина росія", від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів", — кажуть у відомстві.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого. 

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies