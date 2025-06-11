В Україні до десяти років тюрми засудили адвоката Шарія та Медведчука

За доказовою базою Служби безпеки до 10 років ув’язнення заочно засудили колаборанта Валентина Рибіна, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє СБУ.

Наразі Рибін очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ", який координує підривну діяльність місцевих рупорів Кремля.

До початку повномасштабної війни Валентин Рибін був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який також нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду.

Згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у Facebook закликав українців скласти зброю перед рашистами.

Після нетривалого перебування за кордоном, колаборант прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України.

"Після "призначення" колаборант увійшов до путінської партії "єдина росія", від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів", — кажуть у відомстві.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.