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Уряд залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї

За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet.

Уряд залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї
Британська ЗРК RapidRanger
Фото: Thales UK

Уряд ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис. безпілотників уже цього року.

“Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир”, – сказав Шмигаль.
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