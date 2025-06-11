Росіяни вп'яте атакували лікарню на Чернігівщині

Сьогодні, 11 червня, росіяни атакували лікарню Чернігівській області. Це вже п'ятий "приліт" по цьому медзакладу.
Про це інформують у Чернігівській ОВА.
"Сьогодні вдень росіяни знову атакували Семенівську лікарню. Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію", – йдеться у повідомленні.
Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- У Прилуках Чернігівської області унаслідок атаки загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина.