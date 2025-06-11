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Росіяни вп'яте атакували лікарню на Чернігівщині

Окупанти вдарили по медзакладу безпілотником.

Росіяни вп'яте атакували лікарню на Чернігівщині
Наслідки атаки РФ
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні, 11 червня, росіяни атакували лікарню Чернігівській області. Це вже п'ятий "приліт" по цьому медзакладу.

Про це інформують у Чернігівській ОВА. 

"Сьогодні вдень росіяни знову атакували Семенівську лікарню. Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію", – йдеться у повідомленні. 

Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.  

Семенівська лікарня після обстрілу
Фото: Чернігівська ОВА
Семенівська лікарня після обстрілу

  • У Прилуках Чернігівської області унаслідок атаки загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина.
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