Росіяни вп'яте атакували лікарню на Чернігівщині

Сьогодні, 11 червня, росіяни атакували лікарню Чернігівській області. Це вже п'ятий "приліт" по цьому медзакладу.

Про це інформують у Чернігівській ОВА.

"Сьогодні вдень росіяни знову атакували Семенівську лікарню. Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію", – йдеться у повідомленні.

Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото: Чернігівська ОВА Семенівська лікарня після обстрілу