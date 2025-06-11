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Миколаїв і область повністю знеструмило

Постачання вже почали відновлювати. 

Миколаїв і область повністю знеструмило
Фото: ДТЕК Київські електромережі

У Миколаївській області вранці 11 червня зникло електропостачання. Це аварійне відключення, пишуть"МикВісті" з посиланням на місцеву владу. 

За словами мешканців Миколаєва, знеструмлення почалося близько 10-ї години. Згодом повідомили про те, що воно торкнулося й інших населених пунктів. 

Близько 10:25 світло почало повертатися. 

"У деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія! Якщо ще немає – без паніки, скоро буде", – повідомив міський голова о 10:31. 

В ОВА зазначили, що ситуація не пов'язана з російськими обстрілами. 
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