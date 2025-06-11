Миколаїв і область повністю знеструмило

У Миколаївській області вранці 11 червня зникло електропостачання. Це аварійне відключення, пишуть"МикВісті" з посиланням на місцеву владу.

За словами мешканців Миколаєва, знеструмлення почалося близько 10-ї години. Згодом повідомили про те, що воно торкнулося й інших населених пунктів.

Близько 10:25 світло почало повертатися.

"У деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія! Якщо ще немає – без паніки, скоро буде", – повідомив міський голова о 10:31.

В ОВА зазначили, що ситуація не пов'язана з російськими обстрілами.