Рятувальники ліквідували пожежу на складі сільгосптехніки на Миколаївщині через російські обстріли

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі сільгосптехніки площею понад 2 тисячі квадратних метрів, яка виникла внаслідок обстрілів Миколаївщини.
Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.
"Вогнеборці Миколаївщини ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим ворожим обстрілом на території Костянтинівської сільської громади Миколаївського району області", — йдеться у повідомленні.
- Уранці 8 червня російські окупанти атакували ракетами та дронами-камікадзе Костянтинівську громаду Миколаївської області.