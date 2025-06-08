Рятувальники ліквідували пожежу на складі сільгосптехніки на Миколаївщині через російські обстріли

"Вогнеборці Миколаївщини ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим ворожим обстрілом на території Костянтинівської сільської громади Миколаївського району області", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі сільгосптехніки площею понад 2 тисячі квадратних метрів, яка виникла внаслідок обстрілів Миколаївщини.

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