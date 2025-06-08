Окупанти скинули півторатонну авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, є поранений

7 червня увечері армія РФ російська армія скинула півторатонну авіаційну бомбу на селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Є пошкодження будинків, поранено 45-річний чоловіка.
Про це розповів очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін, пише "Суспільне".
За словами Беседіна, 45-річний чоловік відмовився від евакуації та підписав відмову. У постраждалого поранення середнього ступеня тяжкості, його відвезли до лікарні.
Росіяни скинули на селище півторатонну авіаційну бомбу. Понад два десятки приватних будинків зруйновані та пошкоджені.
- Упродовж двох днів російські окупанти масовано обстрілюють Харків. Упродовж минулої доби через російські обстріли три людини загинули, 23 постраждали.