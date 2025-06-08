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Окупанти скинули півторатонну авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, є поранений

Поранений 45-річний чоловік. 

Окупанти скинули півторатонну авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, є поранений
Знак Куп’янськ-Вузловий
Фото: из Telegram Куп'янськ-Вузловий Україна

7 червня увечері армія РФ  російська армія скинула півторатонну авіаційну бомбу на селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Є пошкодження будинків, поранено 45-річний чоловіка. 

Про це розповів очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін, пише "Суспільне".

За словами Беседіна, 45-річний чоловік відмовився від евакуації та підписав відмову. У постраждалого поранення середнього ступеня тяжкості, його відвезли до лікарні.

Росіяни скинули на селище півторатонну авіаційну бомбу. Понад два десятки приватних будинків зруйновані та пошкоджені.

  • Упродовж двох днів російські окупанти масовано обстрілюють Харків. Упродовж минулої доби через російські обстріли три людини загинули, 23 постраждали.
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