Окупанти скинули півторатонну авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, є поранений

7 червня увечері армія РФ російська армія скинула півторатонну авіаційну бомбу на селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Є пошкодження будинків, поранено 45-річний чоловіка.

Про це розповів очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін, пише "Суспільне".

За словами Беседіна, 45-річний чоловік відмовився від евакуації та підписав відмову. У постраждалого поранення середнього ступеня тяжкості, його відвезли до лікарні.

Росіяни скинули на селище півторатонну авіаційну бомбу. Понад два десятки приватних будинків зруйновані та пошкоджені.