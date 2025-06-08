Росіяни обстріляли 53 населені пункти Донеччини, — ОВА

Ворог атакував три райони Донеччини. Пошкоджені будинки та інфраструктура.

Російська армія упродовж доби атакувала з різних видів озброєння понад 50 населених пунктів Донеччини. Відомо про жертв та пошкодження будинків.

Про це розповідає очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську через російські обстріли поранено 2 людей, пошкоджено господарчу споруду. У Рівному Мирноградської ТГ поранено людину.

У Новоторецькому Шахівської ТГ поранено 2 людей, пошкоджено будинок і авто. У Шевченку Добропільської ТГ пошкоджено господарчу споруду.

У Лимані Краматорського району зруйновано будинок. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону.

У Степанівці Новодонецької ТГ пошкоджені 5 складів. В Очеретиному Олександрівської ТГ пошкоджено агропідприємство; у Високопіллі — склад; у Новостепанівці — будинок, постраждали 2 людини. У Софіївці Дружківської ТГ пошкоджено будинок.

У Костянтинівці загинула 1 людина, пошкоджено багатоповерхівку, 16 приватних будинків і ЛЕП; в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків. У Яблунівці Іллінівської ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

У Сіверську Бахмутського району загинула людина, пошкоджено 4 будинки.

"Росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 182 людини (8 дітей)", — зазначає Філашкін.