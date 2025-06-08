Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 53 населені пункти Донеччини, — ОВА

Ворог атакував три райони Донеччини. Пошкоджені будинки та інфраструктура.

Росіяни обстріляли 53 населені пункти Донеччини, — ОВА
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія упродовж доби атакувала з різних видів озброєння понад 50 населених пунктів Донеччини. Відомо про жертв та пошкодження будинків. 

Про це розповідає очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську через російські обстріли поранено 2 людей, пошкоджено господарчу споруду. У Рівному Мирноградської ТГ поранено людину. 

У Новоторецькому Шахівської ТГ поранено 2 людей, пошкоджено будинок і авто. У Шевченку Добропільської ТГ пошкоджено господарчу споруду.

У Лимані Краматорського району зруйновано будинок. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. 

У Степанівці Новодонецької ТГ пошкоджені 5 складів. В Очеретиному Олександрівської ТГ пошкоджено агропідприємство; у Високопіллі — склад; у Новостепанівці — будинок, постраждали 2 людини. У Софіївці Дружківської ТГ пошкоджено будинок. 

У Костянтинівці загинула 1 людина, пошкоджено багатоповерхівку, 16 приватних будинків і ЛЕП; в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків. У Яблунівці Іллінівської ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

У Сіверську Бахмутського району загинула людина, пошкоджено 4 будинки.

"Росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 182 людини (8 дітей)", — зазначає Філашкін.

  • Через нічну російську атаку на місто Краматорськ на Донеччині поранень зазнала одна людина, пошкоджені інфраструктура та промислові підприємства.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies