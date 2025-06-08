Уночі РФ атакувала Україну майже пів сотнею БпЛА, ППО знищила 40 безпілотників

У ніч на 8 червня РФ запустила по Україні 49 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 40 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 8 червня (із 21.00 7 червня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.).

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.