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Уночі РФ атакувала Україну майже пів сотнею БпЛА, ППО знищила 40 безпілотників

22 БпЛА збили вогневими засобами, 18 — локаційно втрачені.

Уночі РФ атакувала Україну майже пів сотнею БпЛА, ППО знищила 40 безпілотників
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 8 червня РФ запустила по Україні 49 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 40 БпЛА. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 8 червня (із 21.00 7 червня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.).

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.
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