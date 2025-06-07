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Росіяни атакували Харків КАБами, є загиблі та поранені (оновлено)

Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. 

Росіяни атакували Харків КАБами, є загиблі та поранені (оновлено)
пошкодження приміщеня залізниці в Харкові

7 червня росіяни атакували керованими авіабомбами Харків.

Оновлено, 23:28. За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. В лікарні помер 62-річний чоловік (таким чином кількість загиблих зросла до двох), який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Оновлено, 22:00. Як повідомляє Офіс Генпрокурора, за процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 червня орієнтовно о 17:40 збройні сили РФ знову атакували м. Харків, завдавши серію авіаційних ударів.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання по території дитячої залізниці. Загинула жінка - вона була очільницею дитячої залізниці. Ще 12 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку.

Також ще один авіаційний боєприпас розірвався над будинком у цьому ж районі: поранені двоє чоловіків.

У Київському районі КАБ поцілив по приватному житловому сектору: пошкоджено будинки та господарські будівлі. Постраждали пʼять людей: двоє жінок та двоє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, наразі відомо про одну загиблу людину і 19 поранених. У лікарнях міста перебуває 9 осіб, серед них - троє людей у важкому стані, додав керівник ОВА.

пошкодження приміщеня залізниці в Харкові
пошкодження приміщеня залізниці в Харкові

За словами керівника області, у Шевченківському районі внаслідок обстрілу, попередньо, пошкоджена будівля дитячої залізничної дороги. У Київському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

"В лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей. Над ліквідацією наслідків ударів наразі працюють понад 200 працівників ДСНС", - додав Синєгубов.

Харківська міськрада зазначила, що під обстріл потрапила, зокрема, зона відпочинку в місті.

  • Напередодні місто опинилося під масштабною російською атакою. Станом на ранок 7 червня було відомо про 21 постраждалого (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). 
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