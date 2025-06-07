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ЦПД: зниження облікової ставки в Росії з 21% до 20% не вирішить її економічних проблем

Як зазначає Центр протидії дезінформації, зниження облікової ставки було спробою показати, що економіка Росії покращується, але насправді центральний банк продовжує вводити у систему більше грошей, ніж дозволяє ключова ставка.

ЦПД: зниження облікової ставки в Росії з 21% до 20% не вирішить її економічних проблем
Ілюстративне фото: російський центробанк
Фото: Центр протидії дезінформації

Зниження облікової ставки центрального банку Росії з 21% до 20% не вирішить економічних проблем країни, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

Попри зниження ставки, ситуація залишається складною, і реальний ефект від таких заходів буде обмеженим.

Як зазначає ЦПД, зниження облікової ставки було спробою показати, що економіка Росії покращується, але насправді центральний банк продовжує вводити у систему більше грошей, ніж дозволяє ключова ставка. Це означає, що зниження ставки – лише формальне і не має серйозного впливу на економіку. Крім того, інфляція в Росії все ще залишається високою, а прогнози на майбутнє дуже обережні. Це свідчить про те, що реальні зміни в економіці не відбуваються.

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Відомство зауважує, що зниження облікової ставки не розв'язує проблеми в бізнес-секторі, де підприємства, особливо закредитовані, стикаються з необхідністю рефінансування боргів під нові, значно вищі ставки. Це веде до скорочення кількості вакансій та зменшення інвестицій в основні сектори економіки. Раніше Центр писав, що через високі ставки і економічні труднощі багато компаній змушені скорочувати персонал, аби зменшити витрати.

Таким чином, зниження ставки є лише тимчасовим кроком, що не здатний розв'язати системні економічні проблеми, спричинені війною, санкціями та відсутністю довіри до російської валюти, підсумовує відомство.
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