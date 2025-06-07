МЗС відреагувало на вбивство українок у Бельгії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив українському посольству в Бельгії взяти під особливий контроль справу щодо загибелі двох українок, передає «Інтерфакс-Україна».

У пресслужбі МЗС зазначили, що консульські співробітники вже контактують із рідними загиблих, а також представниками місцевої поліції і прокуратури.

"Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", - повідомили у МЗС.