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МЗС відреагувало на вбивство українок у Бельгії

Консульські співробітники вже контактують із рідними загиблих.

МЗС відреагувало на вбивство українок у Бельгії
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив українському посольству в Бельгії взяти під особливий контроль справу щодо загибелі двох українок, передає «Інтерфакс-Україна».

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У пресслужбі МЗС зазначили, що консульські співробітники вже контактують із рідними загиблих, а також представниками місцевої поліції і прокуратури. 

"Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", - повідомили у МЗС.

  • Трагедія сталася у місті Хасроде в будинку священника. Тут вбили дружину і доньку українського військового й підпалили місце злочину.
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