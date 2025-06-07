Росіяни знову атакували з БпЛА Антонівку на Херсонщині, а атакож Кіндійку

Близько 13:30 7 червня російські військові атакували з БпЛА Антонівку.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Внаслідок цього удару постраждали двоє чоловіків. Їх забрали до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламками пораненнями.
Медики дообстежують потерпілих і надають необхідну допомогу.
Також ворог вдарив по Кіндійці.
"72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій всього тіла. Нині потерпіла — у лікарні під наглядом медиків", - додали в ОВА.
- Близько п’ятої ранку цього ж дня окупанти поранили ще двох осіб в Антонівці.