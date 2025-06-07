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Росіяни знову атакували з БпЛА Антонівку на Херсонщині, а атакож Кіндійку

Поранені троє людей.

Росіяни знову атакували з БпЛА Антонівку на Херсонщині, а атакож Кіндійку
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Близько 13:30 7 червня російські військові атакували з БпЛА Антонівку. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок цього удару постраждали двоє чоловіків. Їх забрали до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламками пораненнями. 

Медики дообстежують потерпілих і надають необхідну допомогу.

Також ворог вдарив по Кіндійці.

"72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій всього тіла. Нині потерпіла — у лікарні під наглядом медиків", - додали в ОВА.

  • Близько п’ятої ранку цього ж дня окупанти поранили ще двох осіб в Антонівці.
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