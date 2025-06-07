Росіяни знову атакували з БпЛА Антонівку на Херсонщині, а атакож Кіндійку

Близько 13:30 7 червня російські військові атакували з БпЛА Антонівку.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок цього удару постраждали двоє чоловіків. Їх забрали до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламками пораненнями.

Медики дообстежують потерпілих і надають необхідну допомогу.

Також ворог вдарив по Кіндійці.

"72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій всього тіла. Нині потерпіла — у лікарні під наглядом медиків", - додали в ОВА.