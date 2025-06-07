На місці працюють майже 100 рятувальників.

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи в Солом'янському районі на місці удару ворога, повідомили у МВС.

На місці працюють майже 100 рятувальників та 32 одиниці рятувальної техніки.