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У Києві тривають відновлювальні роботи в Солом'янському районі на місці удару ворога

На місці працюють майже 100 рятувальників.

У Києві тривають відновлювальні роботи в Солом'янському районі на місці удару ворога

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи в Солом'янському районі на місці удару ворога, повідомили у МВС.

На місці працюють майже 100 рятувальників та 32 одиниці рятувальної техніки.

  • У ніч на п'ятницю росіяни вдалися до чергового терору цивільного населення у Києві із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет. Убито трьох людей – рятувальників, поранені 27, зокрема 14 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння.
  • Дрони заходили на столицю з кількох напрямків, відомо про падіння уламків збитих БаЛА у Солом'янському та Дарницькому районах. Спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. 
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