У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи в Солом'янському районі на місці удару ворога, повідомили у МВС.
На місці працюють майже 100 рятувальників та 32 одиниці рятувальної техніки.
- У ніч на п'ятницю росіяни вдалися до чергового терору цивільного населення у Києві із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет. Убито трьох людей – рятувальників, поранені 27, зокрема 14 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння.
- Дрони заходили на столицю з кількох напрямків, відомо про падіння уламків збитих БаЛА у Солом'янському та Дарницькому районах. Спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.