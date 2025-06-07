Головне за ніч та ранок суботи, 7 червня: атака на Харків, обстріл Дніпра, понад 210 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 212 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, знищення російського винищувача Су-35 на Курському напрямку.

У Харкові за півтори години прогриміло щонайменше 40 вибухів. Станом на 8:45 відомо про 21 постраждалого (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка).

Станом на ранок 7 червня кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки на Харків зросла до трьох.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, ворог задіяв групи "шахедів", ракети та КАБи.

Міський голова назвав цей обстріл найбільшою атакою за весь час повномасштабної війни.

Окупанти масовано обстріляли місто Дніпро, двоє людей постраждали.

У місті пошкоджені школа, підприємство і цивільні авто.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 212 боєзіткнень, 77 боїв — на Покровському напрямку.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 39 атак противника. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл, з них чотири — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 7 авіаційних ударів, під час яких скинув 15 керованих авіабомб.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 російських окупантів.

Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 995 030 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Також уранці 7 червня Генштаб підтвердив знищення Повітряними силами ЗСУ російського винищувача Су-35 на Курському напрямку.

Загалом Сили ППО уночі знищили 6 ворожих крилатих ракет, 1 "Іскандер" та 87 "шахедів".

Також 80 БпЛА локаційно втрачені.

Докладніше – в новині.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення пошуково-рятувальних робіт у Чернігові, де внаслідок російського масованого обстрілу було пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

На території промислового підприємства, де раніше було знайдено тіло людини, деблокували ще одну жертву ворожого терору. Таким чином кількість загиблих зросла до двох осіб, ще троє травмовані.

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