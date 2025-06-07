Окупанти здійснили майже 90 ударів по громадах Сумщини, є постраждалі

Упродовж минулої доби російська армія здійснила майже 90 ударів по населених пунктах Сумської області. У Глухівській громаді поранеь зазнала цивільна людина.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранений серед мирного населення: у Глухівській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа 1956 р.н. З ранку 6 червня до ранку 7 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.
Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський та Шосткинський райони.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Майже 40 ударів було із РСЗВ, 20 скидань ВОГ з БпЛА та майже 10 ударів КАБів. Крім того, ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Загалом, внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
У Березівській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, у Великописарівській громаді пошкоджено приватний будинок, у Глухівській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Також в обласній адміністрації зауважили, що протягом минулої доби з прикордонних громад області вдалося евакуювати 193 людини.
- У ніч на 4 червня РФ вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. Пошкоджені цистерни.