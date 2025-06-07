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Окупанти здійснили майже 90 ударів по громадах Сумщини, є постраждалі

Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти здійснили майже 90 ударів по громадах Сумщини, є постраждалі
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія здійснила майже 90 ударів по населених пунктах Сумської області. У Глухівській громаді поранеь зазнала цивільна людина.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранений серед мирного населення: у Глухівській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа 1956 р.н. З ранку 6 червня до ранку 7 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський та Шосткинський райони.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Майже 40 ударів було із РСЗВ, 20 скидань ВОГ з БпЛА та майже 10 ударів КАБів. Крім того, ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Загалом, внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. 

У Березівській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, у Великописарівській громаді пошкоджено приватний будинок, у Глухівській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Також в обласній адміністрації зауважили, що протягом минулої доби з прикордонних громад області вдалося евакуювати 193 людини.
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