Трамп: Україна дала привід себе бомбардувати

Президенту США знову щось "не сподобалося".

Спілкуючись із журналістами на борту президентського літака Air Force One, Дональд Трамп прокоментував спецоперацію українських сил зі знищення російської стратегічної авіації.

Як пише Укрінформ, республіканець сказав, що "українці дали Путіну привід завдати бомбових ударів минулої ночі".

За словами Трампа, побачивши інформацію про операцію "Павутина", він "зрозумів, ось і все, тепер буде атака". Господарю Білого дому це "не сподобалося".