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Нідерланди депортують прибулих з України іноземців

Громадянам нашої держави нічого не загрожує.

Нідерланди депортують прибулих з України іноземців
Амстердам
Фото: EPA/UPG

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів визначила максимальний термін перебування на території країни громадян третіх країн, які прибули до королівства після російського вторгнення з України.

Як пише "Європейська правда", з 4 вересня 2025 року такі люди будуть позбавлені права на тимчасовий захист і впродовж чотирьох тижнів будуть змушені залишити Нідерланди під загрозою депортації.

Йдеться лише про близько 1000 людей, які тікали від війни з України, не маючи українського громадянства, і досі не мають дозволу на проживання чи не проходять легалізацію іншим чином. Власникам паспорта з тризубом нічого не загрожує - на них діють загальноєвропейські норми, відповідно до яких тимчасовий захист закінчується не раніше 4 березня 2026 року. 
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