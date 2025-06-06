Головне за п’ятницю, 6 червня: понад 160 боєзіткнень, наслідки масованої ворожої атаки, День журналіста України

Бойові дії на Донеччині, 164 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака на Харків. Яким запам’ятається 1199-й день повномасштабної війни.

Чернігів після російської атаки 6 червня 2025 року

Увечері 6 червня Росія атакувала Харків ракетами, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, росіяни вдарили по обласному центру керованими авіабомбами.

Керівник ОВА Олег Синєгубов заявив, що впродовж години окупаційна армія вдарила по місту ракетою, двома КАБ та РСЗВ "Торнадо-С".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 червня відбулося 164 бойових зіткнення.

Понад пів сотні боєзіткнень від початку доби відбулось на Покровському напрямку. Також активні бойові дії точились на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 червня – в новині.

У ніч на 6 червня противник атакував Україну 452-ма засобами повітряного нападу.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія била 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької областей, 36 крилатими ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області тощо.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни, зокрема 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 30 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 27 людей, повідомили в ДСНС. Близько 15:00 стало відомо про виявлення тіла одного загиблого – молодого чоловіка, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований, повідомляє МВС. З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.

ДСНС повідомила про загиблого в Чернігові після російської атаки.

Його тіло деблокували з-під завалів на території промислового підприємства.

Докладніше про наслідки масованої ворожої атаки – тут.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

Напередодні голова комісії Громадської палати Росії Володимир Рогов заявив, що Кремль в обмін на 42 тіла своїх солдатів начебто передав Україні 503 тіла загиблих українських військових, які Україна начебто відмовилася приймати, і їх "доправили в Білорусь".

"Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників", — кажуть у Коордштабі.

Сьогодні, 6 червня, в День журналіста України Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських медійників.

"За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю", – зазначено в президентському Указі.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено Любиша-Кірдея Івана Михайловича — телевізійного журналіста Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, якого було тяжко поранено під час удару Росії по готелю у Краматорську.

Кого відзначили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – в новині.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до сенатора-республіканця Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії, передає "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Останніми тижнями представники Білого дому таємно контактували з офісом Грема, пропонуючи зокрема дозволити президенту самостійно визначати об’єкти санкцій і замінити у законопроєкті обов’язкові формулювання на рекомендаційні — замість «повинен» вжити «може».

В оточенні Грема таку ініціативу розкритикували і вважають, що такі правки зроблять законопроєкт» беззубим». Президент і так має повноваження запроваджувати санкції за власним розсудом, наголосили помічники сенатора.

Нагадаємо, ініціаторами законопроєкту, який підтримують 80 сенаторів, виступили Річард Блументаль (демократ) та Ліндсі Грем (республіканець). Документ передбачає нові економічні санкції проти Росії у разі відмови від перемир’я, зокрема 500% мито на імпорт з країн, що купують російську нафту.

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