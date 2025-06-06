У Коордштабі спростували заяви РФ про начебто початок повернення тіл загиблих військових

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.
Про це йдеться у повідомленні Коордштабу.
Напередодні, голова комісії Громадської палати Росії Володимир Рогов 6 червня заявив, що Кремль начебто передав Україні 503 тіла загиблих українських військових в обмін на 42 тіла своїх солдатів. Крім того, Рогов заявив, що Україна начебто відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в Білорусь".
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що наразі підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників триває.
"Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників", — кажуть у Коордштабі.
Крім цього там наголосили, що Україна готова до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".
- Про новий обмін домовилися на переговорах України і Росії в Стамбулі 2 червня. Йдеться про обмін військових 18-25 років та тих, хто має важкі захворювання. Українська делегація повідомляла, що обмін цих категорій мав бути у форматі всіх на всіх.
- За словами президента Зеленського, Україна і Росія 7-8 червня проведуть обмін військовополоненими. Росія готова обміняти 500 військових, але поки що не передала Україні списки.