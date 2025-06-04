Зеленський: в суботу і неділю буде обмін полоненими, але Росія ще не надала списки

Україна і Росія 7-8 червня проведуть обмін військовополоненими. Росія готова обміняти 500 військових, але поки що не передала Україні списки.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції 4 червня, передає Суспільне. Після обміну полоненими може відбутися обмін тілами.

Перед цим проведуть процедуру ідентифікації.

"Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись", – сказав він.