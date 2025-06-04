Зеленський: в суботу і неділю буде обмін полоненими, але Росія ще не надала списки

Україна і Росія 7-8 червня проведуть обмін військовополоненими. Росія готова обміняти 500 військових, але поки що не передала Україні списки.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції 4 червня, передає Суспільне. Після обміну полоненими може відбутися обмін тілами.
Перед цим проведуть процедуру ідентифікації.
"Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись", – сказав він.
- Про новий обмін домовилися на переговорах України і Росії в Стамбулі 2 червня. Йдеться про обмін військових 18-25 років та тих, хто має важкі захворювання. Українська делегація повідомляла, що обмін цих категорій мав бути у форматі всіх на всіх.
- Також сторони обміняються тілами загиблих у форматі 6000 на 6000.