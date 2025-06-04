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Зеленський: в суботу і неділю буде обмін полоненими, але Росія ще не надала списки

Москва готова передати 500 людей. 

Зеленський: в суботу і неділю буде обмін полоненими, але Росія ще не надала списки
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна і Росія 7-8 червня проведуть обмін військовополоненими. Росія готова обміняти 500 військових, але поки що не передала Україні списки. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції 4 червня, передає Суспільне. Після обміну полоненими може відбутися обмін тілами.

Перед цим проведуть процедуру ідентифікації. 

"Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись", – сказав він. 
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