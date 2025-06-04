Росія вдарила по полігону в Полтавській області. Є поранені

Російська армія сьогодні вдарила по території навчального підрозділу в Полтавській області. Є поранені, повідомили в Сухопутних військах.

Там додали, що завдяки своєчасним заходам безпеки вдалося "уникнути найгіршого". У момент удару військові перебували на полігоні, де виконували бойові завдання.

"Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання", – повідомили в Сухопутних військах.

Вивченням усіх обставин займатиметься спеціальна комісія.