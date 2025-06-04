ДПСУ: на Сумщині росіяни продовжують штурмувати малими групами, бронетехніку не використовують

Російська армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області, також залишається загроза через диверсійну діяльність противника.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Щодо напрямку у Сумській області. Тактика дій противника щодо застосування малих штурмових груп чи груп піхоти, що намагаються зайти на нашу територію, аби розширити зону боїв вже безпосередньо по території України, залишається. Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни і закріплення", - сказав він на брифінгу.
Демченко підкреслив, що ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників.
Також останнім часом ворог збільшує число напрямків, які намагається застосувати для просування малих штурмових груп, в то й час як раніше відмічалося лише за напрямком населених пунктів Басівка та Журавка. Зараз додалися, зокрема, - напрямки н.п. Веселівка та Володимирівка.
"Це все фактично в одній операційній зоні. Протяжність по лінії кордону незначна. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з РФ в межах Сумщини - це понад 550 км загалом. Дії ворога відмічаюся в невеличкій частині", - зазначив Демченко.
Він також підкреслив, що залишається загроза через диверсійну діяльність противника. Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумщини (ближче до Чернігівщини), або південніше (ближче до Харківщини). Найбільше спроб заходу ворожих ДРГ - в межах кордону по Сумській області.
Наступ росіян на Сумщині
- 27 травня голова Сумської ОВА Олег Григоров офіційно повідомив, що російські війська окупували чотири населені пункти на Сумщині – Новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку. Він додав, що ворог продовжує спроби просування для створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.
- 1 червня аналітичний ресурс DeepState повідомив про російську окупацію села Володимирівка Сумського району, після чого площа зони ворожого контролю протягом кількох днів була 120,4 кв км плюс 57,22 кв км "сірої зони". Як і раніше, ще 3,11 кв км лишається окупованим противником на сході Сумського району в районі с.Олександрія на схід від Миропілля.
- 4 червня DeepState написав, що російські окупанти зайняли села Андріївка та Водолаги, а також просунулися біля Яблунівки на півночі Сумського району.
- 31 травня в ОВА оголосили про обов’язкову евакуацію цивільних жителів у ще 11 населених пунктів Сумської області.
- Президент Володимир Зеленський назвав два головні напрямки наступу Росії - це Сумський напрямок і Покровський, на Донеччині.