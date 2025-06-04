ДПСУ: на Сумщині росіяни продовжують штурмувати малими групами, бронетехніку не використовують

Російська армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області, також залишається загроза через диверсійну діяльність противника.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо напрямку у Сумській області. Тактика дій противника щодо застосування малих штурмових груп чи груп піхоти, що намагаються зайти на нашу територію, аби розширити зону боїв вже безпосередньо по території України, залишається. Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни і закріплення", - сказав він на брифінгу.

Демченко підкреслив, що ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників.

Також останнім часом ворог збільшує число напрямків, які намагається застосувати для просування малих штурмових груп, в то й час як раніше відмічалося лише за напрямком населених пунктів Басівка та Журавка. Зараз додалися, зокрема, - напрямки н.п. Веселівка та Володимирівка.

"Це все фактично в одній операційній зоні. Протяжність по лінії кордону незначна. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з РФ в межах Сумщини - це понад 550 км загалом. Дії ворога відмічаюся в невеличкій частині", - зазначив Демченко.

Він також підкреслив, що залишається загроза через диверсійну діяльність противника. Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумщини (ближче до Чернігівщини), або південніше (ближче до Харківщини). Найбільше спроб заходу ворожих ДРГ - в межах кордону по Сумській області.

Наступ росіян на Сумщині