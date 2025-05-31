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На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах

Загалом на Сумщині під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів.

На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах
Ілюстративне фото
Фото: Олег Григоров

В ОВА оголосили про обов’язкову евакуацію цивільних жителів у ще 11 населених пунктів Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, евакуація проводиться з таких населених пунктів: Горобівка (Річківська сільська громада); Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада); Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада); Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

"Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати", — зазначив Григоров.

Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Олег Григоров закликав жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. "Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю".

  • Росіяни уночі 31 травня завдали масованого удару по Тростянецькому та Роменському районах Сумщини. Унаслідок ворожих ударів потраждав водій хлібовоза, виникли пожежі на сільськогосподарських підприємствах. 
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