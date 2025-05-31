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За добу Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 987 330 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1250 російських загарбників, знищили 2 ворожі танки та понад 50 артилерійських систем.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 987 330 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 10867 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28475 (+54) од,
  • РСЗВ – 1400 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1173 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145),
  • крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)

Дані уточнюються.

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