За добу Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1250 російських загарбників, знищили 2 ворожі танки та понад 50 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 987 330 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies