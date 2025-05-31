За добу Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1250 російських загарбників, знищили 2 ворожі танки та понад 50 артилерійських систем.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 987 330 (+1250) осіб,
- танків ‒ 10867 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5) од,
- артилерійських систем – 28475 (+54) од,
- РСЗВ – 1400 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1173 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)
Дані уточнюються.