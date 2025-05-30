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Микола Азаров став академіком в Росії з нульовим індексом Хірша

Це перший академік РАН з індексом Хірша, що дорівнює нулю.

Микола Азаров став академіком в Росії з нульовим індексом Хірша
Архівне фото
Фото: www.kmu.gov.ua

У Російській академії наук відбулись вибори академіків та членів-кореспондентів. Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров був обраний академіком.

Про це повідомляє портал російської академічної спільноти T-Invariant.

“Вибори до РАН відбулися, підсумки підбили, людина з індексом Хірша НОЛЬ стала академіком”, - йдеться у повідомленні.

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Миколу Азарова обрали академіком РАН 527 голосами. Проти цього рішення проголосували 14 людей, ще 15 утрималися.

Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, звідки у 2022 року його виключили. Знайти інформацію про нього у базі Scopus не вдалося.

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