Микола Азаров став академіком в Росії з нульовим індексом Хірша

Це перший академік РАН з індексом Хірша, що дорівнює нулю.

У Російській академії наук відбулись вибори академіків та членів-кореспондентів. Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров був обраний академіком.

Про це повідомляє портал російської академічної спільноти T-Invariant.

“Вибори до РАН відбулися, підсумки підбили, людина з індексом Хірша НОЛЬ стала академіком”, - йдеться у повідомленні.

Миколу Азарова обрали академіком РАН 527 голосами. Проти цього рішення проголосували 14 людей, ще 15 утрималися.

Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, звідки у 2022 року його виключили. Знайти інформацію про нього у базі Scopus не вдалося.