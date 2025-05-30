На Волині намагались підкупити прикордонника для переправлення чоловіків за кордон

Затримали організатора і учасника семи переправлення чоловіків за кордон

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) розкрили схему незаконного перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Її організував 36-річний мешканець Волині. За $6000 він пропонував чоловікам призовного віку нелегально потрапити за кордон”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався залучити до схеми військовослужбовця ДПСУ, і запропонував йому 3 тис. доларів хабаря за “допомогу”.

Правоохоронці затримали організатора попри спробу втечі, а також “клієнта”, а під час обшуку вилучили засоби звʼязку, готівку та транспортний засіб.

Організатору схеми повідомили про підозру, іншому фігуранту теж загрожує відповідальність.

На Волині співробітники Держприкордонслужби України викрили схему незаконного переправлення порушників за кордон.