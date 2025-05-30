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ЗМІ: ГУР провело спецоперацію у бухті Десантна в російському Владивостоці

У Владивостоці оголосили "режим контртерористичної операції".

ЗМІ: ГУР провело спецоперацію у бухті Десантна в російському Владивостоці
Люди засинають. Просинається воєнна розвідка

ГУР МО провело спецоперацію у районі дислокації десантно-штурмового батальйону 155 бригади морської піхоти РФ у Владивостоці. Там пролунали вибухи. 

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформовані джерела.

За даними співрозмовника, вранці 30 травня пролунали щонайменше 2 вибухи в районі дислокації десантно-штурмового батальйону 155 бригади морської піхоти РФ (поблизу бухти Десантна). Один — в районі КПП, а другий у місці перебування особового складу і командування військової частини 30926.

Згодом у місцевих пабліках з'явилася інформація, що з території військової частини "Уралами" вивозять пошкоджену техніку. Після вибухів на місце прибули щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. 

Російська місцева влада заявляє про нібито вибух двох газових балонів, в результаті чого "ніхто не постраждав".

Джерела агентства зазначають, що у Владивостоці оголосили "режим контртерористичної операції".

  • Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало ексклюзив від бійців “Спецпідрозділу Тимура” з Куп’янського напрямку фронту. За час весняної операції на Куп'янщині спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.
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