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Десант із гелікоптерів: бійці ГУР показали кадри спецоперації зі знищення окупантів на Харківщині

Весняна операція була спрямована на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки.

Десант із гелікоптерів: бійці ГУР показали кадри спецоперації зі знищення окупантів на Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: Сайт президента

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало ексклюзив від бійців “Спецпідрозділу Тимура” з Куп’янського напрямку фронту.

За час весняної операції, спрямованої на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки, спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.

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Серед знищеної техніки загарбників – 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, 3 човни, 2 артилерійські установки та 2 танки.

Завдані московитам втрати особового складу – 439 вбитими та пораненими. Шестеро загарбників взято в полон.

У відео – ключові епізоди бойової місії “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України: 

  • повітряний десант, штурм і зачистка ворожих позицій; 
  • “вогненні” кадри від артилеристів та мінометників; 
  • віртуозна ліквідація окупантів від майстрів FPV; 
  • епізоди диверсій в тилу ворога: засідка, знищення, поповнення обмінного фонду; 
  • робота водіїв та бойових медиків у “червоній зоні”.

Комплексну операцію здійснюють воїни підрозділів “Юнгер”, “РДК”, “Братство”, “Nobody”, “Стугна”, “Химера”, “Paragon”, “БДК”, “Сибірський Батальйон”, “Аратта”, “1514”, “Art Division”, “First Line”, “Raven Group”, які входять до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України. 

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