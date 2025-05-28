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СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські удари на прифронтову Костянтинівку

Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби.

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські удари на прифронтову Костянтинівку
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ на Донеччині. До складу ворожого осередку входило четверо мешканців Костянтинівки, які коригували ракетно-бомбові атаки РФ по місту, повідомляє СБУ. 

Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи Сил оборони.

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Серед затриманих – 35-річний ІТ-спеціаліст, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів «втемну» випитував у них про місця базування українських військ.

Ще троє фігурантів – 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об’єктів.

За матеріалами справи, всі агенти були завербовані ворогом через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

Для підготовки «звітів» зловмисники позначали потенційні цілі на гугл-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості.

Співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали всіх її учасників.

У фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ. 

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

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