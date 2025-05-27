Українські та польські правоохоронці ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів.

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, за результатами спецоперації в обох державах затримали 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.

Щомісячний "прибуток" фігурантів перевищував 100 тис. доларів США.

Щомісяця до України у банках з кормом для тварин та дитячому харчуванні надходило близько 50 тис таблеток із прекурсором "псевдоефедрин". Частина ввезеної контрабанди одразу збувалась, решта – використовувалась у нарколабораторії для виготовлення амфетаміну у нарколабораторії на Дніпропетровщині.

Фото: Офіс генпрокурора Заборонені речовини ховали у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені заборонені речовини

Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації.

Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще 4-х, разом із організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі.

Організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" угруповання, яке відповідало за котрабанду прекурсорів в Україну. При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати "імпорт" заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави.

У ході одночасно проведених на території України та ЄС 12 обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші, автомобілі, а також підготовлену до відправлення посилку з прекурсорами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсорів);

ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.